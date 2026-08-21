Gothique en résonance : visite guidée de la cathédrale de Noyon, Cathédrale Notre-Dame, Noyon

Informations pratiques

Gothique en résonance : visite guidée de la cathédrale de Noyon Samedi 19 septembre, 10h00 Cathédrale Notre-Dame Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Profitez de cette visite exceptionnelle de la cathédrale de Noyon, guidés par Hugo Fréby, docteur en histoire de l’art et spécialiste de la sculpture gothique.

Visite conclue par un concert de chant gothique par Pierre Huard (baryton).

Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.

Profitez de cette visite exceptionnelle de la cathédrale de Noyon, guidés par Hugo Fréby, docteur en histoire de l’art et spécialiste de la sculpture gothique.

©Ville de Noyon