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Mémoires de la Grande Guerre, Monument aux Morts, Noyon

samedi 19 septembre 2026 · Monument aux Morts · Noyon

Mémoires de la Grande Guerre, Monument aux Morts, Noyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Monument aux Morts
Adresse
Place de Béziers, 60400 Noyon
Ville
60400 Noyon
Département
Oise

Mémoires de la Grande Guerre Samedi 19 septembre, 14h00 Monument aux Morts Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La Première Guerre mondiale a laissé une trace indélébile dans l’histoire de Noyon. Du monument aux morts aux cimetières militaires, laissez-vous guider par notre guide, entre patrimoine et devoir de mémoire.

Monument aux Morts Place de Béziers, 60400 Noyon Noyon 60400 Centre-Ville Oise Hauts-de-France
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©Ville de Noyon

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