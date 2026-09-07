Mémoires de la Grande Guerre, Monument aux Morts, Noyon
samedi 19 septembre 2026 · Monument aux Morts · Noyon
Informations pratiques
Mémoires de la Grande Guerre Samedi 19 septembre, 14h00 Monument aux Morts Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
La Première Guerre mondiale a laissé une trace indélébile dans l’histoire de Noyon. Du monument aux morts aux cimetières militaires, laissez-vous guider par notre guide, entre patrimoine et devoir de mémoire.
Monument aux Morts Place de Béziers, 60400 Noyon Noyon 60400 Centre-Ville Oise Hauts-de-France
La Première Guerre mondiale a laissé une trace indélébile dans l’histoire de Noyon. Du monument aux morts aux cimetières militaires, laissez-vous guider par notre guide, entre patrimoine et devoir de…
©Ville de Noyon
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