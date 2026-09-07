Mémoires de la Grande Guerre, Monument aux Morts, Noyon

Informations pratiques

Mémoires de la Grande Guerre Samedi 19 septembre, 14h00 Monument aux Morts Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La Première Guerre mondiale a laissé une trace indélébile dans l’histoire de Noyon. Du monument aux morts aux cimetières militaires, laissez-vous guider par notre guide, entre patrimoine et devoir de mémoire.

Monument aux Morts Place de Béziers, 60400 Noyon Noyon 60400 Centre-Ville Oise Hauts-de-France

La Première Guerre mondiale a laissé une trace indélébile dans l’histoire de Noyon. Du monument aux morts aux cimetières militaires, laissez-vous guider par notre guide, entre patrimoine et devoir de…

©Ville de Noyon