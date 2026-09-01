Informations pratiques

Noyon

La libération à Noyon

Boulevard Cambronne Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Les 12 et 13 septembre prochains, l’association LIB44 organise la reconstitution de son traditionnel Camp U.S. au campus économique Inovia.

Entrée gratuite

Plus d’informations 06 03 01 50 03 / lib44.contact@gmail.com

Les 12 et 13 septembre prochains, l’association LIB44 organise la reconstitution de son traditionnel Camp U.S. au campus économique Inovia.

Entrée gratuite

Plus d’informations 06 03 01 50 03 / lib44.contact@gmail.com .

Boulevard Cambronne Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 03 01 50 03 lib44.contact@gmail.com

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English :

On September 12 and 13, the LIB44 association is organizing a reenactment of its traditional U.S. Camp at the Inovia Business Campus.

Free admission

For more information: 06 03 01 50 03 / lib44.contact@gmail.com

L’événement La libération à Noyon Noyon a été mis à jour le 2022-08-14 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais