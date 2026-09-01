La libération à Noyon Noyon
samedi 12 septembre 2026 · Noyon
Informations pratiques
Noyon
La libération à Noyon
Boulevard Cambronne Noyon Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Les 12 et 13 septembre prochains, l’association LIB44 organise la reconstitution de son traditionnel Camp U.S. au campus économique Inovia.
Entrée gratuite
Plus d’informations 06 03 01 50 03 / lib44.contact@gmail.com
Les 12 et 13 septembre prochains, l’association LIB44 organise la reconstitution de son traditionnel Camp U.S. au campus économique Inovia.
Entrée gratuite
Plus d’informations 06 03 01 50 03 / lib44.contact@gmail.com .
Boulevard Cambronne Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 03 01 50 03 lib44.contact@gmail.com
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English :
On September 12 and 13, the LIB44 association is organizing a reenactment of its traditional U.S. Camp at the Inovia Business Campus.
Free admission
For more information: 06 03 01 50 03 / lib44.contact@gmail.com
L’événement La libération à Noyon Noyon a été mis à jour le 2022-08-14 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais
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