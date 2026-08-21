Concert au cloître de l’hôtel-Dieu de Noyon, Cloître de l’Hôtel-Dieu, Noyon

Informations pratiques

Concert au cloître de l’hôtel-Dieu de Noyon Samedi 19 septembre, 18h30 Cloître de l’Hôtel-Dieu Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Ce magnifique cloître du XVIIe siècle vous ouvre ses portes. Venez découvrir cette architecture unique, au son d’un concert pour voix et théorbe de l’ensemble Polychrone (Manuel de Granges, théorbe / Pierre Huard, voix et flûte).

Cloître de l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôtel Dieu, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 Cloître du XVIIe siècle, seul vestige de l’ancien Hôtel-Dieu, détruit en 1918. Ce lieu était autrefois un établissement hospitalier de Noyon. Les vieux murs datant du XVIIe et abîmés durant la guerre 14-18 renferment des galeries à arcades restaurées dans les années 1980 et constituant désormais une salle d’exposition de Noyon, dédiée au patrimoine. Site visitable sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Noyon.

Ce magnifique cloître du XVIIe siècle vous ouvre ses portes. Venez découvrir cette architecture unique, au son d’un concert pour voix et théorbe de l’ensemble Polychrone (Manuel de Granges, théorbe /…

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