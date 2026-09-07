Le triptyque retrouvé de l’Adoration des mages, Musée du Noyonnais, Noyon
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Noyonnais · Noyon
Informations pratiques
Le triptyque retrouvé de l’Adoration des mages Samedi 19 septembre, 11h00 Musée du Noyonnais Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Un chef-d’oeuvre de la Renaissance, une prestigieuse exposition à Paris, puis une mystérieuse disparition… Venez découvrir l’incroyable histoire de ce triptyque, revenu au musée du Noyonnais après 70 ans d’absence
Musée du Noyonnais 7 Rue de l’Evéché, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344094341 https://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-de-Noyon Installé dans l’ancien palais épiscopal, le musée du Noyonnais retrace l’histoire de Noyon et de son territoire et met à l’honneur les grands moments de son passé. Gare SNCF à 10 minutes à pied. Stationnements nombreux tout autour (quartier cathédrale, parking Garibaldi).
Un chef-d’oeuvre de la Renaissance, une prestigieuse exposition à Paris, puis une mystérieuse disparition… Venez découvrir l’incroyable histoire de ce triptyque, revenu au musée du Noyonnais après…
©Ville de Noyon
À voir aussi à Noyon (Oise)
- La libération à Noyon Noyon 12 septembre 2026
- Gothique en résonance : visite guidée de la cathédrale de Noyon, Cathédrale Notre-Dame, Noyon 19 septembre 2026
- Visite des coulisses du théâtre du Chevalet, Le Chevalet, Noyon 19 septembre 2026
- À la découverte du patrimoine souterrain de Noyon, Cathédrale Notre-Dame, Noyon 19 septembre 2026
- Mémoires de la Grande Guerre, Monument aux Morts, Noyon 19 septembre 2026