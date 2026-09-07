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Le triptyque retrouvé de l’Adoration des mages, Musée du Noyonnais, Noyon

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Noyonnais · Noyon

Le triptyque retrouvé de l’Adoration des mages, Musée du Noyonnais, Noyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée du Noyonnais
Adresse
7 Rue de l'Evéché, 60400 Noyon, France
Ville
60400 Noyon
Département
Oise

Le triptyque retrouvé de l’Adoration des mages Samedi 19 septembre, 11h00 Musée du Noyonnais Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Un chef-d’oeuvre de la Renaissance, une prestigieuse exposition à Paris, puis une mystérieuse disparition… Venez découvrir l’incroyable histoire de ce triptyque, revenu au musée du Noyonnais après 70 ans d’absence

Musée du Noyonnais 7 Rue de l’Evéché, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344094341 https://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-de-Noyon Installé dans l’ancien palais épiscopal, le musée du Noyonnais retrace l’histoire de Noyon et de son territoire et met à l’honneur les grands moments de son passé. Gare SNCF à 10 minutes à pied. Stationnements nombreux tout autour (quartier cathédrale, parking Garibaldi).
Un chef-d’oeuvre de la Renaissance, une prestigieuse exposition à Paris, puis une mystérieuse disparition… Venez découvrir l’incroyable histoire de ce triptyque, revenu au musée du Noyonnais après…

©Ville de Noyon

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