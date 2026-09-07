À la découverte du patrimoine souterrain de Noyon, Cathédrale Notre-Dame, Noyon
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame · Noyon
Informations pratiques
À la découverte du patrimoine souterrain de Noyon 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Oise
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Sous vos pieds se cache un patrimoine insoupçonné. De la crypte archéologique aux caves médiévales du XIIIe siècle, nos guides conférenciers vous emmènent à la découverte des richesses souterraines de la ville.
Déconseillées aux personnes à mobilité réduite.
Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.
Sous vos pieds se cache un patrimoine insoupçonné. De la crypte archéologique aux caves médiévales du XIIIe siècle, nos guides conférenciers vous emmènent à la découverte des richesses souterraines …
©Ville de Noyon
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