À la découverte du patrimoine souterrain de Noyon, Cathédrale Notre-Dame, Noyon

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine souterrain de Noyon 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Oise

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Sous vos pieds se cache un patrimoine insoupçonné. De la crypte archéologique aux caves médiévales du XIIIe siècle, nos guides conférenciers vous emmènent à la découverte des richesses souterraines de la ville.

Déconseillées aux personnes à mobilité réduite.

Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.

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