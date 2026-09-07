Abraham Bosse : l’Art et la Manière de graver, Musée Jean Calvin, Noyon

Informations pratiques

Abraham Bosse : l’Art et la Manière de graver 19 et 20 septembre Musée Jean Calvin Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’exposition temporaire du musée Jean Calvin touche à sa fin. Profitez de ce dernier week-end pour découvrir, gratuitement, la vie et l’oeuvre d’Abraham Bosse, graveur incontournable de la cour de Louis XIII.

Musée Jean Calvin 6 Place Aristide Briand, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344440359 https://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-de-Noyon Construit de 1927 à 1930 par l’architecte Charles Letrosne, à l’initiative de la Société d’histoire du protestantisme, le musée s’élève à l’emplacement de la maison natale de Jean Calvin.

La thématique du musée s’établit autour de la personnalité du réformateur, Jean Calvin, né le 10 juillet 1509 à Noyon. Il est également abordé l’histoire des guerres de religions ainsi que la période du « désert » au sein de la communauté protestante française.

Au sein de ses collections, le musée compte de rares imprimés du XVIe siècle (Placard contre la messe de 1534, Bible d’Olivétan de 1535, édition originale de l’Institution chrétienne de 1536), des gravures et des peintures (portraits et scènes de la vie de Jean Calvin) évoquent l’histoire du protestantisme aux XVIe et XVIIe siècles.

L’exposition temporaire du musée Jean Calvin touche à sa fin. Profitez de ce dernier week-end pour découvrir, gratuitement, la vie et l’oeuvre d’Abraham Bosse, graveur incontournable de la cour de…

©Metropolitan Museum