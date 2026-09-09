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Visite des cours et de jardins des hôtels particuliers, commune de Baugé, Baugé

samedi 19 septembre 2026 · commune de Baugé · Baugé

Visite des cours et de jardins des hôtels particuliers, commune de Baugé, Baugé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
commune de Baugé
Adresse
place de l'Europe BAUGE 49150
Ville
49150 Baugé
Département
Maine-et-Loire

Visite des cours et de jardins des hôtels particuliers 19 et 20 septembre commune de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plus de 15 demeures privées ouvrent exceptionnellement leurs portes !

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, 15 logis et hôtels particuliers vous invitent à découvrir, exceptionnellement, leurs cours et jardins.
Téléchargez la carte du parcours et laissez-vous guider de lieu en lieu !
Dans les cours des demeures, vous pourrez également rencontrer des artisans d’art, peintres, auteurs et producteurs locaux… venus partager leur passion, leur créativité et leur savoir-faire.
Une belle occasion de découvrir, au fil de ces lieux d’exception, les richesses patrimoniales, les talents et les savoir-faire qui font vivre le Baugeois.
Un patrimoine à découvrir, des talents à rencontrer !

commune de Baugé place de l’Europe BAUGE 49150 Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://www.baugeenanjou.fr/wp-content/uploads/2026/09/plan-bauge-JEP2026-OA.pdf »}]
Plus de 15 demeures privées ouvrent exceptionnellement leurs portes !

©leslangottieres

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