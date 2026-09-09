Visite des cours et de jardins des hôtels particuliers, commune de Baugé, Baugé
samedi 19 septembre 2026 · commune de Baugé · Baugé
Informations pratiques
Visite des cours et de jardins des hôtels particuliers 19 et 20 septembre commune de Baugé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plus de 15 demeures privées ouvrent exceptionnellement leurs portes !
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, 15 logis et hôtels particuliers vous invitent à découvrir, exceptionnellement, leurs cours et jardins.
Téléchargez la carte du parcours et laissez-vous guider de lieu en lieu !
Dans les cours des demeures, vous pourrez également rencontrer des artisans d’art, peintres, auteurs et producteurs locaux… venus partager leur passion, leur créativité et leur savoir-faire.
Une belle occasion de découvrir, au fil de ces lieux d’exception, les richesses patrimoniales, les talents et les savoir-faire qui font vivre le Baugeois.
Un patrimoine à découvrir, des talents à rencontrer !
commune de Baugé place de l’Europe BAUGE 49150 Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://www.baugeenanjou.fr/wp-content/uploads/2026/09/plan-bauge-JEP2026-OA.pdf »}]
Plus de 15 demeures privées ouvrent exceptionnellement leurs portes !
©leslangottieres
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