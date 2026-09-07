Visite libre de l’exposition Le vent n’a pas de valise – Paolo Cardona, Château de Baugé, Baugé

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition Le vent n’a pas de valise – Paolo Cardona 19 et 20 septembre Château de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition Le vent n’a pas de valise de Paolo Cardona se dévoile tout le week-end au rez-de-chaussée du château de Baugé. Une plongée poétique dans l’univers de cet artiste …

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.

L’exposition Le vent n’a pas de valise de Paolo Cardona se dévoile tout le week-end au rez-de-chaussée du château de Baugé. Une plongée poétique dans l’univers de cet artiste …

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