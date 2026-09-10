Visite des édifices religieux, Santa Reparata Di Balagna, Santa-Reparata-di-Balagna
samedi 19 septembre 2026 · Santa Reparata Di Balagna · Santa-Reparata-di-Balagna
Informations pratiques
Visite des édifices religieux 19 et 20 septembre Santa Reparata Di Balagna Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Tous les édifices religieux seront ouverts au public. Les adolescents du village seront vos guides.
10h00 : présentation du travail effectué sur les reliques.
14h00 : Les trésors de la sacristie
17h00 : Visite commentée de l’histoire de l’église et de la confrérie
Santa Reparata Di Balagna SANTA REPARATA DI BALAGNA Santa-Reparata-di-Balagna 20220 Haute-Corse Corse 0495600868 Parkings à proximité
Tous les édifices religieux seront ouverts au public. Les adolescents du village seront vos guides.
À voir aussi à Santa-Reparata-di-Balagna (Haute-Corse)
- Exposition photographique et Visite commentée de l’histoire de l’église et de la confrérie par les adolescents de Santa Reparata di Balagna, Église, Santa-Reparata-Di-Balagna 19 septembre 2026
- Visi,lochi è ricordi di u nostru paese, Santa Reparata Di Balagna, Santa-Reparata-di-Balagna 19 septembre 2026