Visite des édifices religieux, Santa Reparata Di Balagna, Santa-Reparata-di-Balagna

Informations pratiques

Visite des édifices religieux 19 et 20 septembre Santa Reparata Di Balagna Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Tous les édifices religieux seront ouverts au public. Les adolescents du village seront vos guides.

10h00 : présentation du travail effectué sur les reliques.

14h00 : Les trésors de la sacristie

17h00 : Visite commentée de l’histoire de l’église et de la confrérie

Santa Reparata Di Balagna SANTA REPARATA DI BALAGNA Santa-Reparata-di-Balagna 20220 Haute-Corse Corse 0495600868 Parkings à proximité

Tous les édifices religieux seront ouverts au public. Les adolescents du village seront vos guides.