Visite des expositions de l’Espace des sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes
Visite des expositions de l’Espace des sciences, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes samedi 23 mai 2026.
Visite des expositions de l’Espace des sciences Samedi 23 mai, 21h30 Espace des sciences – Salles d’exposition Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Venez découvrir les secrets du cerveau et comprendre l’importance de la biodiversité ainsi que l’influence que l’humain exerce sur elle.
Séances à 20h30, 21h30 et 22h30. Les billets seront distribués à l’accueil de l’Espace des sciences à partir de 20h (dans la limite des places disponibles).
Une petite surprise contée vous attend à chaque séance.
Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Espace des sciences
L’Espace des sciences vous invite à visiter les expositions « Incroyable Cerveau » et « Impact, la biodiversité en questions »
Studio quinze mille
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