Visite des extérieurs du château de Lagoy Saint Rémy de Provence, Extérieurs, Chapelle et parc du Château de Lagoy, Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Visite des extérieurs du château de Lagoy Saint Rémy de Provence 19 et 20 septembre Extérieurs, Chapelle et parc du Château de Lagoy Bouches-du-Rhône

Gratuit et non limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La visite commence par la chapelle du XIème siècle construite sur un sanctuaire du IX ème siècle, puis le pigeonnier de 1633 . les visiteurs sont ensuite accueillis dans la cour d’honneur du château et peuvent se promener librement dans le parc

Extérieurs, Chapelle et parc du Château de Lagoy Chemin de Lagoy 13210 Saint-Rémy de Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Visite guidée de la cour d’honneur, du parc, de la chapelle et du pigeonnier du Château de Lagoy Parking

La visite commence par la chapelle du XIème siècle construite sur un sanctuaire du IX ème siècle, puis le pigeonnier de 1633 . les visiteurs sont ensuite accueillis dans la cour d’honneur du château…