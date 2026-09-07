Visite des extérieurs du phare de Pontusval, Phare de Pontusval, Plounéour-Brignogan-Plages

Informations pratiques

Visite des extérieurs du phare de Pontusval 19 et 20 septembre Phare de Pontusval Finistère

L’intérieur du phare n’étant pas accessible à la visite, cette découverte se fera exclusivement en extérieur. Jauge limitée à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le parc du Phare de Pontusval et laissez-vous embarquer dans les histoires, petites et grandes, qui ont marqué ce lieu emblématique.

Au fil de la visite, découvrez le quotidien des gardiens et gardiennes qui ont veillé sur lui et explorez l’univers de la navigation et des phares.

Phare de Pontusval 2 Le Phare, 29890 Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-Plages 29890 Brignogan-Plages Finistère Bretagne 0229611360 https://www.cotedeslegendes.bzh/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-a-pontusval/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000070 Le phare de Pontusval s’est éclairé pour la première fois le 15 septembre 1869. Sa construction avait pour but de servir de relais entre le phare de l’Île Vierge et celui de l’Île de Batz, sur cette côte rocheuse où les naufrages étaient, malheureusement, nombreux. Si la vocation des phares était avant tout la sécurité maritime, certains comme celui de Pontusval ont servi de base à l’armée allemande durant la Seconde Guerre Mondiale. D’ailleurs, on peut toujours voir un vestige de blockhaus dans le jardin !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le parc du Phare de Pontusval

©TCDL