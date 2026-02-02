Visite des extérieurs et de la chapelle du château de Saveilles Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie
Visite des extérieurs et de la chapelle du château de Saveilles Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie vendredi 5 juin 2026.
Visite des extérieurs et de la chapelle du château de Saveilles
Saveilles 1, rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-13 2026-09-18
Le Château de Saveilles, une demeure alliant les caractéristiques du château-fort à celles du château de plaisance.
.
Saveilles 1, rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15 accueil@chateausaveilles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Château de Saveilles, a residence that combines the characteristics of a château-fort with those of a château de plaisance.
L’événement Visite des extérieurs et de la chapelle du château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Destination Nord Charente