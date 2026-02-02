Visite des extérieurs et de la chapelle du château de Saveilles Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie

Visite des extérieurs et de la chapelle du château de Saveilles

Saveilles 1, rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-13 2026-09-18

Le Château de Saveilles, une demeure alliant les caractéristiques du château-fort à celles du château de plaisance.

.

Saveilles 1, rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15 accueil@chateausaveilles.fr

English :

Château de Saveilles, a residence that combines the characteristics of a château-fort with those of a château de plaisance.

