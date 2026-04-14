Visite historique dans un cadre bucolique, Château de Saveilles, Paizay-Naudouin-Embourie

Visite historique dans un cadre bucolique 5 – 7 juin Château de Saveilles Charente

8€, 6€ pour les enfants de +7 ans, les adhérents VMF/DH sur présentation de la carte de membre, les groupes ou associations de +15 personnes, les groupes enfants/scolaires de 30 enfants maximum et leurs accompagnateurs, gratuit pour les -8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire du château de Saveilles, dont les origines remontent au XIVe siècle, et laissez-vous séduire par son élégante évolution entre forteresse médiévale et demeure Renaissance.

Au fil de votre promenade, découvrez le château depuis son parc, entièrement clos de murs, ou en longeant ses douves en eau, qui offrent des points de vue pleins de charme.

Vous pourrez admirer ses extérieurs remarquables : deux corps de logis disposés en équerre, prolongés par une tour, ainsi qu’une cour d’entrée bordée de communs et de tours d’angle.

La visite du parc vous invite à une balade bucolique, idéale pour profiter d’un moment de calme et de nature, avec, en toile de fond, la silhouette élégante du château.

Château de Saveilles 1 rue du Château 16240 Paizay-Naudouin-Embourie Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 08 17 36 15 https://www.chateausaveilles.fr https://www.chateausaveilles.fr/visite/ Située en nord-Charente, la bâtisse allie les caractéristiques du château fort à celles du château de plaisance, et se dresse depuis le XIVe siècle près du bourg de Paizay-Naudouin, au croisement de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, à mi-chemin entre Niort et Angoulême. Les XIVe, XVIe et XIXe siècles s’y côtoient harmonieusement.

Vous pourrez découvrir et admirer les extérieurs, entourés de douves en eau, comprenant deux corps de logis disposés en équerre avec une tour à leur extrémité. C’est un ensemble carré, isolé de la terre ferme par de vastes douves remplies d’eau et soutenues par des murailles. On y accède par deux ponts de pierre, fixes, qui depuis la Révolution, ont remplacé le pont-levis à bascule au sud et le pont tournant à deux arches au nord, défendant autrefois l’accès au château.

La cour d’entrée comprend un long bâtiment des communs et des tours d’angle.

À découvrir :

– La tour de la prison, avec ses canonnières, au nord,

– La grosse tour, avec ses meurtrières, archères et mâchicoulis, au sud,

– Les deux autres côtés, nord et couchant, du carré délimitent une cour intérieure au milieu de laquelle se dresse un grand puits,

– Et bien d’autres choses à découvrir en venant le visiter…

La visite du parc avec vue sur le château permet une déambulation bucolique… Parking dans la rue du village, accès par voiture ou car, accès par vélo

Plongez dans l’histoire du château de Saveilles, dont les origines remontent au XIVe siècle, et laissez-vous séduire par son élégante évolution entre forteresse médiévale et demeure Renaissance.

©Propriétaire