Visite des extérieurs et dépendances du château de La Clayette, Château de La Clayette, La Clayette

Informations pratiques

Visite des extérieurs et dépendances du château de La Clayette 19 et 20 septembre Château de La Clayette Saône-et-Loire

Tarif adultes : 5 € | 12 à 18 ans : 3 € | Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez-vous dans l’histoire de ce château pittoresque érigé au milieu du XIVe siècle au cœur du Brionnais. Le château a accueilli deux rois de France, Louis XI et François Ier. Transmis par héritage, il demeure dans la famille de Noblet d’Anglure depuis plus de 300 ans.

Découvrez l’histoire de ce château et de ses seigneurs, de sa création en tant que place forte à ses remaniements au fil des siècles comme résidence de plaisance.

Parcourez par le biais de visite guidée ou libre, la cuisine médiévale, les tours d’entrée, une tour défensive, le parc et l’orangerie ainsi que la chapelle castrale exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

Château de La Clayette 1 route de Charolles 71800 La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 28 16 35 Le château prend la forme d’une enceinte quadrangulaire cernée de douves. L’un de ses angles est flanqué d’un donjon cylindrique. Deux autres sont munis d’échauguettes sur culot. Le quatrième est dominé par une tour carrée. On y pénètre par une porte couronnée de mâchicoulis. Un lac de 30 hectares borde les remparts du château.

Plongez-vous dans l’histoire de ce château pittoresque érigé au milieu du XIVe siècle au cœur du Brionnais. Le château a accueilli deux rois de France, Louis XI et François Ier. Transmis par il dans …

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