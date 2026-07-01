Informations pratiques

Moulins-sur-Tardoire

Visite des grottes du Bois du Roc

Rochebertier Moulins-sur-Tardoire Charente

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-04

Visites des grottes du Bois du Roc.

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Rochebertier Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36 espace.prehistoire.montbron@gmail.com

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English :

Tours of the Bois du Roc Caves.

L’événement Visite des grottes du Bois du Roc Moulins-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord