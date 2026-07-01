AGENDA · Moulins-sur-Tardoire
Visite des grottes du Bois du Roc Moulins-sur-Tardoire
jeudi 30 juillet 2026 · Moulins-sur-Tardoire
Informations pratiques
Moulins-sur-Tardoire
Visite des grottes du Bois du Roc
Rochebertier Moulins-sur-Tardoire Charente
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-04
Visites des grottes du Bois du Roc.
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Rochebertier Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36 espace.prehistoire.montbron@gmail.com
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English :
Tours of the Bois du Roc Caves.
L’événement Visite des grottes du Bois du Roc Moulins-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord