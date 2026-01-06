Visite des jardins du château des Guilhem, Chateau des Guilhem, 34800 Clermont l’Hérault, Clermont-l’Hérault

Visite des jardins du château des Guilhem Dimanche 7 juin, 10h00 Chateau des Guilhem, 34800 Clermont l’Hérault Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Du haut du château s’offre une vue imprenable sur la vallée de l’Hérault, le pic Saint-Loup, le mont Baudille, la Ramasse et d’autres splendeurs naturelles.

Venez profiter des jardins et des animations décrites sur notre site et sur notre page Facebook.

Chateau des Guilhem, 34800 Clermont l’Hérault Rue Nafournes, 34800 Clermont l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie 0689233486 https://www.citedesguilhem.fr https://www.facebook.com/citedesguilhem Le Château des Guilhem bâti entre le XIIe et XIII siècle domine la ville et la vallée de l’Hérault. Le point de vue y est remarquable. Il a été racheté par la ville de Clermont l’Hérault en 2020 et de nouveau ouvert pour le plus grand plaisir des habitants et touristes en 2021. Les murs d’enceinte sont toujours présents ainsi que ses 7 tours semi-circulaires particulièrement bien conservées, ainsi que 2 portes.

Le site d’une superficie totale de 6 700 m2, comporte des terrasses qui ont été aménagées en jardin méditerranéen, planté d’aromatiques, cactées, et en flore régionale. Le Jardin est pourvu de bancs pour profiter pleinement de la vue dégagée sur la Vallée de l’Hérault. Au détour du chemin qui monte vers le donjon, vous serez surpris de voir que les fondations du château sont bâties sur de la roche, vous longerez les murets en pierres sèche reconstruits comme au Moyen Age.

Ce magnifique jardin s’inscrit logiquement dans le thème des « Rendez-vous aux Jardins » de 2026, c’est pourquoi l’association « Cité des Guilhem » souhaite vous faire partager sa passion pour l’entretien et l’embellissement du parc du Château. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir ce site qui vous surprendra à chaque saison par son parc et ses restaurations du château médiéval. parking gratuit Boulevard Paul Bert, 34800 Clermont l’Hérault. Parking à 10 mn à pieds du château

Du haut du château s’offre une vue imprenable sur la vallée de l’Hérault, le pic Saint-Loup, le mont Baudille, la Ramasse et d’autres splendeurs naturelles.

©Cité des Guilhem