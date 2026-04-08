Visite des jardins du Montmarin, Château et Parc de Montmarin, Pleurtuit

Visite des jardins du Montmarin 5 et 7 juin Château et Parc de Montmarin Ille-et-Vilaine

Entrée payante, tarifs habituels / 3 visites commentées : vendredi à 15h et dimanche après midi à 15h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre des jardins du Domaine du Montmarin

Le jardin à la française

Son dessin reste presque inchangé depuis le XVIIIème siècle, c’est la partie historique du jardin du Montmarin. Sa particularité est: le Magnolia Grandiflora datant de 1787.

Dès 1966, il est classé Monument Historique.

Le potager actuel est issu d’un plan du XIXème siècle et a été légèrement modifié dans les années 1990.

Sa mise en place fut partie intégrante de la restauration du domaine suite à la tempête de décembre 1999. Ce potager décoratif abrite une partie des collections de rosiers, de dahlias et d’agapanthes du parc.

Les terrasses & jardins romantiques

1887/1888, création sous la première terrasse d’un jardin romantique à la manière des frères Bühler.

C’est une promenade entre les grandes pelouses, massifs, bosquets et arbres des 5 continents, une invitation au voyage sur les traces des explorateurs à travers les collections végétales qui s’enrichissent de générations en générations.

La rocaille

Elle a été créée au sortir de la 1ère guerre mondiale (années 1920) par Yves Bazin de Jessey sur le site de l’ancien chantier naval (mode de l’époque). Il y aménage une falaise en bord de Rance : la Rocaille. Maintes fois remaniée et restaurée, elle est victime de son environnement (granit) ce qui implique des travaux importants et réguliers.

Château et Parc de Montmarin 28 rue de Cancaval, 35730 Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 88 58 79 http://www.domaine-du-montmarin.com https://www.facebook.com/DomaineduMontmarin?fref=ts;https://www.instagram.com/domainedumontmarin/?hl=fr Elément majeur de toute malouinière, les jardins du Montmarin s’étendent sur 6 hectares.

Du jardin à la française au potager clos de murs, ce lieu unique et classé « monument historique » offre aux passionnés de botanique comme aux amateurs une promenade inoubliable aux milles senteurs et couleurs.

La tradition maritime du Montmarin, son climat privilégié et la passion botanique de ses propriétaires expliquent l’immense palette végétale que l’on découvre pendant la visite. D 114, entre La Richardais et le Minihic sur Rance.(4 kms au sud Dinard). Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite libre des jardins du Domaine du Montmarin

©Titouan Bellenger