Visite des jardins historiques, Musée national et domaine du château de Pau, Pau

Visite des jardins historiques 6 et 7 juin Musée national et domaine du château de Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Une visite des jardins en compagnie des jardiniers d’art : les jardins du Midi (inspiration Renaissance), les jardins historiques de la basse-Plante. Pour tout savoir de l’histoire de ces jardins, mais surtout des techniques utilisées par ces passionnés des jardins. Une rencontre à ne pas manquer !

Dans la limite des places disponibles. Rendez-vous dans la cour du château.

Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559823800 https://chateau-pau.fr En 1512, les rois de Navarre, chassés de Pampelune, trouvent refuge dans un château implanté sur un éperon rocheux face aux Pyrénées, en surplomb du Gave de Pau. Sous l’impulsion de Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, la vaillante forteresse devient un palais royal où l’agrément des jardins Renaissance prolonge et amplifie l’élégance de l’architecture et des décors. Le 13 décembre 1553, Henri de Navarre, le futur Henri IV, y voit le jour. Deux siècles plus tard, le parc est progressivement abandonné et l’expansion

de la ville du côté nord le réduit. Après la Révolution, les habitants et la municipalité,

constitués en société, se mobilisent et rachètent l’ensemble pour le sauver. Sous Louis-Philippe, des travaux permettent de reconquérir progressivement les espaces perdus et des ponts sont créés pour enjamber deux rues, facilitant la circulation au sein de cet espace vert.

Il faut attendre les tempêtes des années 1990 pour que le vieillissement du site et sa nécessaire restauration fassent l’objet d’une reprise en main. Aujourd’hui, il est constitué de trois espaces. Le premier, proche de la demeure et d’inspiration Renaissance, se compose de petits carrés de buis animés par des végétaux variés et colorés. Le deuxième, appelé

“Basse-Plante”, est un quinconce planté de tilleuls, de platanes et de marronniers dont les pelouses font le bonheur des moutons. Enfin, le troisième est constitué de deux parcs. L’un, forestier, implanté sur le rocher, est un véritable refuge pour la biodiversité, tandis que l’autre, paysager, abrite de nombreux arbres remarquables. Riche de son histoire et des variétés végétales qui le composent, ce domaine national a retrouvé toute sa splendeur.

©Julie Clément.chateau-de-Pau