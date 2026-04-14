Visite des jardins/parcs de Lomme, Quai des Transitions, Lomme
Visite des jardins/parcs de Lomme, Quai des Transitions, Lomme dimanche 17 mai 2026.
Visite des jardins/parcs de Lomme Dimanche 17 mai, 09h00 Quai des Transitions Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Au départ du Quai des Transitions on vous propose une sortie à vélo (10 km) pour découvrir la biodiversité des différents parcs et jardins de Lomme.
Ouvert à Tou(te)s, durée approximative de 3h.
Quai des Transitions rue de la Gare, Lomme Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-citoyen-du-quai-des-transitions/evenements/ateliers-du-quai »}]
Circuit à vélo pour visiter les différents parcs et jardins de la ville de Lomme.
Départ au Quai des Transitions
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