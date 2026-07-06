Visite des moulins et atelier pendant les vacances Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Visite des moulins et atelier pendant les vacances

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

**En juillet, venez visiter les moulins de Villeneuve d’Ascq ! Le Musée vous propose aussi un atelier fabrication de farine au cours du temps ou un atelier fabrication de moulinet !**

Le Musée des Moulins -Jean Bruggeman est ouvert pendant les vacances, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h et le 14 juilet de 14h30 à 17h30.

### Visites guidées des moulins

**Du lundi au vendredi à 14h30, 15h15 et 16h. sur inscription sur place.**

_Entrée + visite 5 € (4 € réduit)_

Nos guides vous font découvrir l’intérieur de nos deux moulins le moulin des Olieux et le moulin à farine, deux moulins du 18ème siècle à la mécanique intacte!

### Atelier fabrication de farine au cours du temps

**Les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h. Sans réservation.**

_Entrée du musée + atelier 5 € (3 € réduit) Entrée + visite + atelier 6 € (5 € réduit)_

Venez tester différentes techniques de meunerie, de la pierre au moulin à bras, vivez l’expérience et comprenez pourquoi l’Homme a inventé les moulins à vent.

### Atelier fabrication de moulinet

**Les lundis et les mercredis de 13h30 à 17h. Sans réservation.**

Fabriquez un petit moulin qui tournera avec le vent et qui permet de comprendre le principe de fonctionnement des moulins !

### Stages

Le musée propose des stages pour enfants et adultes, pour apprendre et se distraire dans un moment convivial!

Retrouvez toutes les infos ici [https://urlr.me/T5KCFq](https://urlr.me/T5KCFq)

### Casques de réalité virutelle

D’abord conçu pour les personnes empêchées, le musée met à disposition de tous des casques de réalité virtuelle pour une visite à 360° du moulin à farine !

**En juillet, venez visiter les moulins de Villeneuve d’Ascq ! Le Musée vous propose aussi un atelier fabrication de farine au cours du temps ou un atelier fabrication de moulinet !**

Le Musée des Moulins -Jean Bruggeman est ouvert pendant les vacances, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h et le 14 juilet de 14h30 à 17h30.

### Visites guidées des moulins

**Du lundi au vendredi à 14h30, 15h15 et 16h. sur inscription sur place.**

_Entrée + visite 5 € (4 € réduit)_

Nos guides vous font découvrir l’intérieur de nos deux moulins le moulin des Olieux et le moulin à farine, deux moulins du 18ème siècle à la mécanique intacte!

### Atelier fabrication de farine au cours du temps

**Les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h. Sans réservation.**

_Entrée du musée + atelier 5 € (3 € réduit) Entrée + visite + atelier 6 € (5 € réduit)_

Venez tester différentes techniques de meunerie, de la pierre au moulin à bras, vivez l’expérience et comprenez pourquoi l’Homme a inventé les moulins à vent.

### Atelier fabrication de moulinet

**Les lundis et les mercredis de 13h30 à 17h. Sans réservation.**

Fabriquez un petit moulin qui tournera avec le vent et qui permet de comprendre le principe de fonctionnement des moulins !

### Stages

Le musée propose des stages pour enfants et adultes, pour apprendre et se distraire dans un moment convivial!

Retrouvez toutes les infos ici [https://urlr.me/T5KCFq](https://urlr.me/T5KCFq)

### Casques de réalité virutelle

D’abord conçu pour les personnes empêchées, le musée met à disposition de tous des casques de réalité virtuelle pour une visite à 360° du moulin à farine ! .

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 05 49 34 museedesmoulins@villeneuvedascq.fr

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English :

**Come visit the mills of Villeneuve d’Ascq this July! The museum also offers a workshop on how flour has been made through the ages and a workshop on making a small waterwheel!**

The Jean Bruggeman Mill Museum is open during the summer break, Monday through Friday from 1:30 p.m. to 5:00 p.m., and on July 14 from 2:30 p.m. to 5:30 p.m.

### Guided Tours of the Mills

**Monday through Friday at 2:30 p.m., 3:15 p.m., and 4:00 p.m. Registration on-site.**

_Admission + tour: 5 ? (4 ? reduced rate)_

Our guides will take you on a tour of the interiors of our two mills: the Olieux Mill and the Flour Mill, both 18th-century mills with their original mechanical systems still intact!

### Workshop: Flour Production Through the Ages

**Tuesdays, Thursdays, and Fridays from 1:30 p.m. to 5:00 p.m. No reservation required.**

_Museum admission + workshop: 5 ? (3 ? reduced) Admission + tour + workshop: 6 ? (5 ? reduced)_

Come try out different milling techniques, from stone mills to hand-cranked mills. Experience it for yourself and learn why humans invented windmills.

### Mini Windmill Workshop

**Mondays and Wednesdays from 1:30 p.m. to 5:00 p.m. No reservation required.**

Build a small windmill that spins in the wind and helps you understand how windmills work!

### Workshops

The museum offers workshops for children and adults, combining learning and fun in a friendly atmosphere!

Find all the information here: [https://urlr.me/T5KCFq](https://urlr.me/T5KCFq)

### Virtual Reality Headsets

Originally designed for people with disabilities, the museum now offers virtual reality headsets to everyone for a 360° tour of the flour mill!

L’événement Visite des moulins et atelier pendant les vacances Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-02 par Hauts-de-France Tourisme