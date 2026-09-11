Visite « Des œuvres à chouchouter », MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Visite « Des œuvres à chouchouter » 19 et 20 septembre MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’une des missions première et essentielle d’un musée des Beaux-Arts et de conserver – c’est-à-dire, de prendre soin – des œuvres qu’il possède et qui constituent ses collections ! Cette visite spéciale vous propose d’en apprendre davantage sur tous les éléments à prendre en compte et sur les moyens scientifiques modernes dont nous disposons pour conserver les œuvres dans de bonnes conditions afin de les transmettre aux générations futures !

À partir de 12 ans

Samedi à 14h30 et à 16h

Dimanche à 15h et à 17h

Durée : 30 min

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Visite thématique du musée

© MUba Eugène Leroy