Informations pratiques

Villefranche-de-Conflent

VISITE DES REMPARTS À LA LANTERNE

2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Découvrez les remparts de Villefranche-de-Conflent lors d’une visite nocturne à la lanterne. Parcourez les galeries et passages fortifiés dans une ambiance intimiste, éclairée à la seule lueur des lanternes. Une expérience originale pour découvrir autrement l’histoire et l’architecture de cette cité fortifiée.

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2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 87 05

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English :

Discover the ramparts of Villefranche-de-Conflent on a nighttime lantern tour. Explore the fortified galleries and passageways in an intimate atmosphere, lit only by the glow of lanterns. A unique experience offering a different perspective on the history and architecture of this fortified town.

L’événement VISITE DES REMPARTS À LA LANTERNE Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-07-23 par OTI CONFLENT CANIGO