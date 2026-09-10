Visite des réserves du FRAC Bourgogne et projections d’oeuvres de la collection, FRAC Bourgogne, Dijon

Informations pratiques

Visite des réserves du FRAC Bourgogne et projections d’oeuvres de la collection Samedi 19 septembre, 10h30 FRAC Bourgogne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le FRAC Bourgogne vous ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves et vous invite à une soirée conviviale autour d’œuvres vidéo de sa collection.

10h30 – 12h00 · Visite exceptionnelle des réserves Adresse et modalités pratiques communiquées lors de l’inscription

Découvrez les coulisses du FRAC Bourgogne et les lieux où sont conservées les œuvres de sa collection.

Gratuit · 15 personnes maximum · Réservation obligatoire

19h30 – 22h00 · Soirée projection 21 rue de l’Arquebuse, Dijon

Le FRAC Bourgogne vous présente une sélection d’œuvres vidéo de sa collection, récemment acquises. La projection sera suivie d’un temps d’échange.

Au programme des oeuvres de Pauline Curnier-Jardin, Lola Gonzàlez, KMVH, Marianne Villière et Julien Creuzet.

Gratuit · Sans réservation

Food truck : Pour commencer ou prolonger la soirée, profitez d’une offre de restauration sur place.

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Chez VOISINES

Le FRAC Bourgogne, établi depuis 2026 dans un bâtiment du Groupe La Poste, situé entre les rues Joliet et de l’Arquebuse à Dijon, a invité les ateliers Vortex et ici l’onde à le rejoindre dans une dynamique collective pour le développement d’un nouveau pôle culturel.

VOISINES est un lieu dédié aux musiques de création et à l’art contemporain. ici l’onde – Centre National de Création Musicale et les ateliers Vortex réunissent leurs forces et se veulent à la fois fabriques, pour la production de nouvelles œuvres et ressources pour la médiation artistique et l’action culturelle.

À l’occasion de leur ouverture et des Journées européennes du patrimoine, retrouvez leur programmation : https://icilonde.io/programmation/inauguration-voisines-fabriques-et-ressources-artistiqueshttps://lesateliersvortex.com

FRAC Bourgogne 21 rue de l’Arquebuse 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671818 http://frac-bourgogne.org [{« link »: « https://icilonde.io/programmation/inauguration-voisines-fabriques-et-ressources-artistiques »}, {« link »: « https://lesateliersvortex.com »}] arrêt Monge / Cité de la gastronomie

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le FRAC Bourgogne vous ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves et vous invite à une soirée conviviale autour d’œuvres vidéo de sa – · …

© Masahiro Handa pour le FRAC Bourgogne