Visite des réserves du Frac Grand Large, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Visite des réserves du Frac Grand Large 19 et 20 septembre FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Places limitées. Réservation conseillée via le site internet du Frac Grand Large.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez l’espace de réserves dédié au stockage des oeuvres de la collection. La collection compte plus de 2000 oeuvres. Mais où sont-elles stockées ? Est-ce qu’elles voyagent souvent ? Dans quelles conditions ? Profitez d’un instant privilégié en suivant une visite inédite à travers des espaces habituellement inaccessibles (quai de déchargement, zone de transit…). Les coulisses du Frac n’auront plus aucun secret pour vous ! Et qui sait, des caisses et emballages de nouvelles acquisitions seront peut-être ouverts pour l’occasion.

Labellisé France Design Week.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fonds-regional-d-art-contemporain-grand-large-hauts-de-france/evenements/19-09-26-parcours-reserves-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fonds-regional-d-art-contemporain-grand-large-hauts-de-france/evenements/20-09-26-parcours-reserves-2 »}] La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

Découvrez l’espace de réserves dédié au stockage des oeuvres de la collection. La collection compte plus de 2000 oeuvres. Mais où sont-elles stockées ? Est-ce qu’elles voyagent souvent ?

© Frac Grand Large