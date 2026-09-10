Visite des ruines du château-fort de Bommiers, Château fort de Bommiers, Bommiers

Informations pratiques

Visite des ruines du château-fort de Bommiers 19 et 20 septembre Château fort de Bommiers Indre

1€ par personne ; gratuit pour les enfants ; L’ensemble de la visite se déroulant en extérieur, le propriétaire vous recommande de vous équiper d’un chapeau, de chaussures fermées et d’un pantalon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Et si vous visitiez les ruines du château fort de Bommiers ? Partez à la découverte de son histoire lors d’une visite commentée exceptionnelle avec son propriétaire.

Plus imposante place forte du Berry, ses vestiges, inscrits aux monuments historiques, s’étendent sur 4 hectares. C’est aujourd’hui une propriété privée. Menacées par l’érosion et la végétation, des projets de sauvegarde sont en cours.

Château fort de Bommiers 3 les Minimes 36120 Bommiers Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-bommiers.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://chateau-bommiers.fr/ »}] – Première enceinte dite basse cour (vestige de muraille avec archères, tour d’angle et douve)

– Deuxième enceinte dite grande cour (Vestige de murailles, châtelet, base de la chapelle, salle souterraine, latrines, base du logis seigneurial…)

– Motte féodale du XIe siècle avec ruines du donjon (XIIe siècle) et deux tours (XIIIe siècle) avec courtine, archères, bretèche et glacière.

Le site est une propriété privée, il ne comprend pas d’aménagements culturels (panneaux d’affichages, tableaux, musée…).

Et si vous visitiez les ruines du château fort de Bommiers ? Partez à la découverte de son histoire lors d’une visite commentée exceptionnelle avec son propriétaire.

©Preto Studios