Informations pratiques

Peyraud

Visite des salons du Château de Peyraud

6 montée du château de Peyraud Peyraud Ardèche

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée par le propriétaire du château qui vous présentera l’histoire de ce lieu puis vous accompagnera dans les salons décorés avec du mobilier et des objets d’art Français des 18 et 19 ° siècles. Sur réservation maximum 12 personnes par visite.

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6 montée du château de Peyraud Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 34 01 10 commune.peyraud@wanadoo.fr

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English :

A guided tour led by the castle’s owner, who will share the history of this place and then accompany you through the E9s salons, which are decoratedwith French furniture and works of art from the 18th and 19th %B0 centuries. By reservation only; maximum 12 people per tour.

L’événement Visite des salons du Château de Peyraud Peyraud a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche