Visite des Toits de la Cathédrale Saint-Front Périgueux

Visite des Toits de la Cathédrale Saint-Front

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-05-23 10:00:00

fin : 2025-09-01 11:00:00

2025-05-23 2025-05-30 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-20 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-27 2025-06-30 2025-07-01 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-07 2025-07-11 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-19

Accédez aux toits de la cathédrale avec Périgueux à vos pieds ! En déambulant entre les clochetons et les coupoles, vous porterez un nouveau regard sur cette architecture romano-byzantine unique.

Durée totale 1h, 10 pers. max.

Réservations obligatoires via la billetterie en ligne www.tourisme-grandperigueux.fr ou par tél. au 05 53 53 10 63 (réservables jusqu’à 1h avant le départ)

Les enfants (à partir de 8 ans) doivent être accompagnés

Visite uniquement en français

Rendez-vous Place de la Clautre, aux portes de la Cathédrale

Plein tarif 7€

Tarif réduit 5€ (étudiants et 12/17 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires de minima-sociaux et tarif préférentiel groupe de 10)

Gratuit pour les enfants de 8 à 11 ans

L’Office du Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux se réserve le droit d’annuler la visite en raison de conditions météorologiques défavorables (fortes pluies/canicules) .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Visite des Toits de la Cathédrale Saint-Front

Thursday, October 31 at 11 a.m

Take to the roofs of the cathedral with Périgueux at your feet! As you stroll between the bell towers and domes, you’ll see this unique Romanesque-Byzantine architecture in a whole new light.

German : Visite des Toits de la Cathédrale Saint-Front

Begeben Sie sich auf die Dächer der Kathedrale, während Ihnen Périgueux zu Füßen liegt! Bei einem Spaziergang zwischen den Glockentürmen und Kuppeln werden Sie einen neuen Blick auf diese einzigartige romanisch-byzantinische Architektur werfen.

Italiano :

Salite sui tetti della cattedrale con Périgueux ai vostri piedi! Passeggiando tra i campanili e le cupole, avrete una prospettiva completamente nuova su questa architettura romanico-bizantina unica.

Espanol : Visite des Toits de la Cathédrale Saint-Front

Jueves 31 de octubre a las 11.00 horas

Suba a los tejados de la catedral con Périgueux a sus pies Paseando entre campanarios y cúpulas, descubrirá una arquitectura románico-bizantina única.

