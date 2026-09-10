Visite des tombes remarquables du cimetière de Guignes, Cimetière de Guignes, Guignes

Informations pratiques

Visite des tombes remarquables du cimetière de Guignes 19 et 20 septembre Cimetière de Guignes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Loin d’être un simple lieu de recueillement, le cimetière de Guignes est une véritable archive locale. À travers les sépultures, l’art funéraire et les monuments, c’est toute l’histoire des familles guignoises, des personnalités locales et des événements marquants (notamment les conflits historiques) qui se dévoile. Une visite respectueuse dédiée à la transmission de la mémoire.

Cimetière de Guignes Rue du Cimetière 77390 Guignes Guignes 77390 Seine-et-Marne Île-de-France Cimetière communale depuis la fin du XIXe siècle. Certaines de ses tombes sont remarquable par leur architecture ainsi que par les personnes qui y reposent. Bon nombre d’entre elles ont participé à l’histoire communale. par la route D1036 et D619 par bus via les ligne 7701 et 3121 ; stationnement à proximité

Loin d’être un simple lieu de recueillement, le cimetière de Guignes est une véritable archive locale. À travers les sépultures, l’art funéraire et les monuments, c’est toute l’histoire des familles…

©Stéphane AVRON