Visite libre avec médiation de l’église Saint Jacques le Mineur, Église Saint-Jacques-le-Mineur, Guignes

Informations pratiques

Visite libre avec médiation de l’église Saint Jacques le Mineur 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques-le-Mineur Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dominant la commune, l’église Saint-Jacques-le-Mineur ouvre ses portes pour révéler ses secrets de construction et son mobilier historique. Les visiteurs pourront admirer l’architecture du bâtiment, comprendre son évolution à travers les époques et découvrir les éléments d’art sacré qu’elle abrite. Les guides du Cercle Historique mettront en lumière les détails souvent invisibles à l’œil nu.

Église Saint-Jacques-le-Mineur Rue de Meaux 77390 Guignes Guignes 77390 Seine-et-Marne Île-de-France L’église Saint Jacques le Mineur date du XVIIIe siècle et est inscrite aux monuments historiques. Elle a été érigée grâce aux dons du seigneur local Samuel Jacques BERNARD fils du banquer Samuel BERNARD. Accès par la D1036, la D619 en Bus par les lignes 7701 et 3121

Dominant la commune, l’église Saint-Jacques-le-Mineur ouvre ses portes pour révéler ses secrets de construction et son mobilier historique. Les visiteurs pourront admirer l’architecture du bâtiment,…

©Stéphane AVRON