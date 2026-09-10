Visite du lavoir de Vitry à Guignes, Lavoir de Vitry, Guignes

Informations pratiques

Visite du lavoir de Vitry à Guignes 19 et 20 septembre Lavoir de Vitry Seine-et-Marne

Limité à 5 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé au cœur de l’histoire rurale de Guignes, le lavoir de Vitry témoigne de la vie sociale et laborieuse des siècles passés. Lieu de labeur mais aussi de socialisation pour les lavandières, ce site hydraulique restauré permet de comprendre la gestion de l’eau et les traditions locales de la Brie. Une plongée authentique dans le quotidien de nos ancêtres.

Lavoir de Vitry Place de Vitry 77390 Guignes Guignes 77390 Seine-et-Marne Île-de-France Le lavoir de Vitry est le dernier des trois lavoirs que possédait la comme encore visible. Son emplacement tout proche d’une source et d’un ancien lieu de culte en fait une particularité remarquable. accès via la D1036 et D619, stationnement possible à proximité du lieu

Situé au cœur de l’histoire rurale de Guignes, le lavoir de Vitry témoigne de la vie sociale et laborieuse des siècles passés. Lieu de labeur mais aussi de socialisation pour les lavandières, ce site…

©Stéphane AVRON