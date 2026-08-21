Visite des vans sous terre, Musée des Vans, Les Vans

Informations pratiques

Visite des vans sous terre Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée des Vans Ardèche

Limité à 25 personnes Tarif : 15€ par personne incluant l’assurance et le matériel (casque et lumière). Venir avec des bottes et des vêtements résistants ne craignant pas les salissures.

À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite des souterrains de la commune, accompagnée par Yannis Rung, spéléologue expérimenté. Descente dans les profondeurs où les galeries souterraines révèlent l’histoire cachée des Vans. Autrefois ruisseaux à ciel ouvert, ces voies aujourd’hui couvertes ont été transformées au fil du temps, offrant ainsi une perspective rare sur le développement urbain des Vans et son passé artisanal.

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475370862 https://www.les-vans.fr/vivre-ici/structures-culturelles/musee https://www.facebook.com/MuseedesVans/ [{« type »: « phone », « value »: « 0475370862 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-musee@les-vans.fr »}] Archéologie préhistorique. Géologie. Ethnologie locale.

Fascinante visite des souterrains de la commune, accompagnée par Yannis Rung, spéléologue expérimenté. On descend dand les profondeurs ou les galeries souterraines révèlent l’histoire cachée des à au…

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