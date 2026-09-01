[Visite] Dieppe Eyes on Deeptown City [II] Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite] Dieppe Eyes on Deeptown City [II]
Rendez-vous 180 Grande Rue Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Laissez votre regard dériver au rythme du centre-ville dieppois !
Observez les lignes, les architectures et les curiosités urbaines qui rythment votre quotidien. Cette année, la thématique est Un patrimoine à sauvegarder dans un monde en évolution .
Visite proposée par Hélène De Oliveira, architecte urbaniste et référente France Num du territoire normand.
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous 180 Grande Rue Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite] Dieppe Eyes on Deeptown City [II]
L’événement [Visite] Dieppe Eyes on Deeptown City [II] Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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