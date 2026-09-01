Informations pratiques

Dieppe

[Visite] Dieppe Eyes on Deeptown City [II]

Rendez-vous 180 Grande Rue Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Laissez votre regard dériver au rythme du centre-ville dieppois !

Observez les lignes, les architectures et les curiosités urbaines qui rythment votre quotidien. Cette année, la thématique est Un patrimoine à sauvegarder dans un monde en évolution .

Visite proposée par Hélène De Oliveira, architecte urbaniste et référente France Num du territoire normand.

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rendez-vous 180 Grande Rue Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite] Dieppe Eyes on Deeptown City [II]

L’événement [Visite] Dieppe Eyes on Deeptown City [II] Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité