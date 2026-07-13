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AGENDA · Plouguerneau

Visite d’Iliz Koz en allemand Site d’Iliz Koz Plouguerneau

lundi 13 juillet 2026 · Site d'Iliz Koz · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Site d'Iliz Koz
Adresse
Lieu-dit Iliz Koz
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Visite d’Iliz Koz en allemand

Site d’Iliz Koz Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-08-10 15:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Découvrez, au cours d’une visite guidée en allemand, les vestiges de cette nécropole médiévale, ensevelie entre les XVIe et XVIIIe siècle. Ces vestiges témoignent aujourd’hui de la vie religieuse de la fin du Moyen-Âge.   .

Site d’Iliz Koz Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Visite d’Iliz Koz en allemand Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-08 par OT PAYS DES ABERS

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