Visite d’Iliz Koz en allemand Site d’Iliz Koz Plouguerneau
lundi 13 juillet 2026 · Site d'Iliz Koz · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Visite d’Iliz Koz en allemand
Site d’Iliz Koz Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-08-10 15:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Découvrez, au cours d’une visite guidée en allemand, les vestiges de cette nécropole médiévale, ensevelie entre les XVIe et XVIIIe siècle. Ces vestiges témoignent aujourd’hui de la vie religieuse de la fin du Moyen-Âge. .
Site d’Iliz Koz Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Visite d’Iliz Koz en allemand Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-08 par OT PAYS DES ABERS
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