Visite d’Iliz Koz en allemand Site d’Iliz Koz Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Visite d’Iliz Koz en allemand

Site d’Iliz Koz Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-08-10 15:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Découvrez, au cours d’une visite guidée en allemand, les vestiges de cette nécropole médiévale, ensevelie entre les XVIe et XVIIIe siècle. Ces vestiges témoignent aujourd’hui de la vie religieuse de la fin du Moyen-Âge. .

Site d’Iliz Koz Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visite d’Iliz Koz en allemand Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-08 par OT PAYS DES ABERS