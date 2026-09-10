Visite du bâtiment de La Fabrique Rêves de Ville dans le cadre des Journées européennes du patrimoine La Fabrique Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite du bâtiment de La Fabrique Rêves de Ville dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 14:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Participez à la visite gratuite du bâtiment La Fabrique Rêves de Ville, découvrez son histoire et sa transformation.

Rejoignez-nous pour une visite de La Fabrique Rêves de Ville, un bâtiment emblématique de style art déco conçu par Raoul Cagnault en 1936. Un projet-lieu unique dédié à la Ville de demain pour échanger, se rencontrer, s’informer et agir. Découvrez l’intégralité du bâtiment de style art déco conçu par l’architecte Raoul Cagnault en 1936. La visite est gratuite mais l’inscription est obligatoire pour assurer votre participation. Veuillez noter que l’accès pour les personnes à mobilité réduite est limité; contactez-nous pour toute demande spécifique d’accueil. Réservez votre place dès maintenant pour explorer le passé, le présent et le futur de la vie urbaine ! .

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

Join us for a free tour of the La Fabrique Rêves de Ville building, and discover its history and transformation.

L’événement Visite du bâtiment de La Fabrique Rêves de Ville dans le cadre des Journées européennes du patrimoine Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72