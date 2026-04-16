Cancon

Visite du bourg castral de Cancon

Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez à la découverte de Cancon en compagnie de Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Découvrez ce bourg castral du XIème siècle, ses petites rues fleuries du Moyen-âge sans oublier le site panoramique du château.

Départ de la visite à la Halle de Cancon.

Uniquement sur réservation (par SMS)

Partez à la découverte de Cancon en compagnie de Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Découvrez ce bourg castral du XIème siècle, ses petites rues fleuries du Moyen-âge sans oublier le site panoramique du château.

Départ de la visite à la Halle de Cancon.

Uniquement sur réservation (par SMS) .

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57 eguiclaude@gmail.com

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English : Visite du bourg castral de Cancon

Discover Cancon in the company of Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Discover this 11th-century castral town, with its flower-filled medieval streets, not forgetting the panoramic site of the château.

Tour departs from the Halle de Cancon.

Reservations only (by SMS)

L’événement Visite du bourg castral de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides