Visite du bourg castral de Cancon Cancon
Visite du bourg castral de Cancon Cancon mardi 7 juillet 2026.
Cancon
Visite du bourg castral de Cancon
Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Partez à la découverte de Cancon en compagnie de Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Découvrez ce bourg castral du XIème siècle, ses petites rues fleuries du Moyen-âge sans oublier le site panoramique du château.
Départ de la visite à la Halle de Cancon.
Uniquement sur réservation (par SMS)
Partez à la découverte de Cancon en compagnie de Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Découvrez ce bourg castral du XIème siècle, ses petites rues fleuries du Moyen-âge sans oublier le site panoramique du château.
Départ de la visite à la Halle de Cancon.
Uniquement sur réservation (par SMS) .
Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57 eguiclaude@gmail.com
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English : Visite du bourg castral de Cancon
Discover Cancon in the company of Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Discover this 11th-century castral town, with its flower-filled medieval streets, not forgetting the panoramic site of the château.
Tour departs from the Halle de Cancon.
Reservations only (by SMS)
L’événement Visite du bourg castral de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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