Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du bourg castral de Cancon Cancon

Visite du bourg castral de Cancon Cancon

Visite du bourg castral de Cancon Cancon mardi 7 juillet 2026.

Ville : 47290 Cancon

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Cancon

Visite du bourg castral de Cancon

Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Partez à la découverte de Cancon en compagnie de Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Découvrez ce bourg castral du XIème siècle, ses petites rues fleuries du Moyen-âge sans oublier le site panoramique du château.
Départ de la visite à la Halle de Cancon.
Uniquement sur réservation (par SMS)
Partez à la découverte de Cancon en compagnie de Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Découvrez ce bourg castral du XIème siècle, ses petites rues fleuries du Moyen-âge sans oublier le site panoramique du château.
Départ de la visite à la Halle de Cancon.
Uniquement sur réservation (par SMS)   .

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57  eguiclaude@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du bourg castral de Cancon

Discover Cancon in the company of Marie Claude Eguimendia, Raconteuse de Pays. Discover this 11th-century castral town, with its flower-filled medieval streets, not forgetting the panoramic site of the château.
Tour departs from the Halle de Cancon.
Reservations only (by SMS)

L’événement Visite du bourg castral de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Cancon (Lot-et-Garonne)