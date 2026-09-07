Visite du bourg et de son patrimoine, Ecole mixte B Henri Maurice, Saint-Joseph

Informations pratiques

Visite du bourg et de son patrimoine 19 et 20 septembre Ecole mixte B Henri Maurice Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

Vous êtes invités à découvrir le patrimoine du bourg de Saint-Joseph. Les rues, les monuments et les différents édifices du bourg vous permettront de découvrir ce « patrimoine en péril ».

Par ailleurs, l’exposition photos situés sur la rue Eugène Maillard vous plongera à la fois dans la passé et le présent de la ville de Saint-Joseph.

Ecole mixte B Henri Maurice Rue Eugène Maillard Saint-Joseph 97212 Martinique Martinique +569696304994 Ecole mixte B Henri Maurice Parking de l’école Henri Maurice – point de départ et d’arrivée de la balade

Vous êtes invités à découvrir le patrimoine du bourg de Saint-Joseph. Les rues, les monuments et les différents édifices du bourg vous permettront de découvrir ce « patrimoine en péril ».

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