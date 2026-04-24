Visite du centre ancien Office de tourisme La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard

Visite du centre ancien

Office de tourisme 15 place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-23

Laissez-vous guider au cœur de la ville ancienne et découvrez son histoire et ses principaux monuments : la chapelle Saint-Lyphard, la porte Saint-Julien, les halles Denis Béalet et l’église Notre-Dame-des-Marais.

Tarif plein 5€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€

Gratuit pour les de 26 ans

– Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois

– Rendez-vous à l’office de tourisme. .

Office de tourisme 15 place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite du centre ancien La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois