Visite du centre ancien Office de tourisme La Ferté-Bernard
Visite du centre ancien Office de tourisme La Ferté-Bernard dimanche 26 juillet 2026.
La Ferté-Bernard
Visite du centre ancien
Office de tourisme 15 place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23
Laissez-vous guider au cœur de la ville ancienne et découvrez son histoire et ses principaux monuments : la chapelle Saint-Lyphard, la porte Saint-Julien, les halles Denis Béalet et l’église Notre-Dame-des-Marais.
Tarif plein 5€
Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€
Gratuit pour les de 26 ans
– Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois
– Rendez-vous à l’office de tourisme. .
Office de tourisme 15 place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
L’événement Visite du centre ancien La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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