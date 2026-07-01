Visite du Centre de Maintenance du Matériel de l’infra – SNCF Réseau, C2MI de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite du Centre de Maintenance du Matériel de l’infra – SNCF Réseau Samedi 19 septembre, 09h00, 09h20, 09h40, 10h00, 10h20, 14h00, 14h20, 14h40, 15h00, 15h20 C2MI de Nantes Loire-Atlantique

gratuit pour tous – 200 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:20:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

La visite de 2 heures par groupe de 20 personnes permet de rencontrer différents collaborateurs du centre de maintenance.

Parmis les métiers et actions présentées,

Simulateur de conduite

Présentation outillage

Présentation Limitation Temporaire de Vitesse

Présentation engins

Stand VR pour le risque ferroviaire (à confirmer)

Stand PN (à confirmer)

Recrutement (à confirmer)

Coloriages / dessins / goodies pour les enfants (à confirmer)

Présentation de l’historique du site (à confirmer)

C2MI de Nantes 4 chemin du pont de l’arche 44000 nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.sncf-reseau.com/fr [{« type »: « email », « value »: « francois.vaudet@reseau.sncf.fr »}] Venez découvrir le site du Centre de maintenance du matériel de l’infrastructure (C2MI) de SNCF Réseau à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Dans ce centre de maintenance nos agents réalisent la maintenance des engins et des outillages utilisés pour effectuer la maintenance des voies. A chaque étape du parcours, nos agents vous attendent pour vous expliquer leurs différents métiers. Pas de parking voiture mais parking vélo.

Accessible en transport en commun avec le T1 et en bus avec le C3 depuis la gare SNCF de Nantes.

15 minutes à pied depuis cette même gare.

Le site n’est pas accessible aux fauteuils roulants, poussettes déconseillées.

Attention : Chaussures fermées obligatoires et pantalon !

La visite de 2 heures par groupe de 20 personnes permet de rencontrer différents collaborateurs du centre de maintenance.

©aude humblot