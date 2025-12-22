Visite du centre historique de Martigues, Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Visite du centre historique de Martigues

Mercredi 14 janvier 2026 de 10h30 à 12h.

Mercredi 18 février 2026 de 10h30 à 12h.

Mercredi 18 mars 2026 de 10h30 à 12h.

Vendredi 24 avril 2026 de 10h30 à 12h. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-03-18 12:00:00

2026-01-14 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-24

Suivez Caroline à travers les ruelles sinueuses du quartier de L’Île et plongez dans l’âme ensoleillée de Martigues. Au fil des pavés, laissez-vous envoûter par le charme des façades aux teintes pastel qui se reflètent dans l’eau paisible des canaux.

Terminez votre escapade en gourmandise avec une dégustation de spécialités locales qui ravira vos papilles !



Petits et grands seront conquis par l’atmosphère conviviale de cette balade

– Revivez la magie du cinéma avec les statues emblématiques de Fernandel et Bourvil, parfaites pour une photo-souvenir.

– Laissez-vous émerveiller par les couleurs éclatantes de la Place Mirabeau, baignées par la lumière dorée du Sud.

– Flâner sur le pittoresque Miroir aux oiseaux, un haut lieu touristique rempli de charme on raconte que les peintures flamboyantes des barques provenaient du reste de peinture des façades des maisons de pêcheurs.

– Laissez-vous surprendre par la majesté de l’église Sainte Marie-Madeleine.

– Voyagez dans le temps devant la vitrine archéologique dévoilant les vestiges du village gaulois.

– Offrez-vous un moment suspendu à la Pointe San Crist, où le clapotis de l’eau et la brise marine invitent à la contemplation.

– Pour finir en beauté, laissez-vous tenter par une dégustation de spécialités locales à l’Office de Tourisme. Autant de saveurs qui prolongeront le souvenir de cette escapade.



8 participants au maximum. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Follow Caroline through the winding streets of the L’Île district and immerse yourself in the sunny soul of Martigues. As you stroll along the cobbled streets, you’ll be enchanted by the charm of the pastel-coloured facades reflected in the peaceful waters of the canals.

