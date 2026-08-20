Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane, Village martyr, Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Village martyr Haute-Vienne

Sous réserve des conditions météorologiques.

Visite limitée à 30 personnes par créneau horaire.

Tenue correcte, adaptée (bonnes chaussures).

PMR : fauteuil roulant accompagné possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane par :

Élisabeth PEROT, Architecte des Bâtiments de France (ABF) de la Haute-Vienne, conservatrice du village martyr ;

et

Vincent BONNET, ingénieur du patrimoine à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de la Haute-Vienne.

Cette visite aborde l’aspect technique, administratif et financier du village martyr d’Oradour/Glane, propriété de l’État, classé Monument historique par Loi du 10 mai 1946. En décembre 2023, la Commission nationale du Patrimoine et de l’Architecture valide un schéma directeur du village martyr, établi par l’Architecte en chef des monuments historique, M. Prunet. Cette étude fine et documentée pose les orientations sur 15 ans des travaux à engager pour cristalliser les ruines : une gageure tant du point technique que financier. En outre, ce site de 12,5 hectares, ouvert tous les jours, excepté le 25 décembre et le 1er janvier, et visité par 300 000 visiteurs par an, nécessite une veille quotidienne…

Village martyr 87520 Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Village martyr de Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane fut occupé le 10 juin 1944 par des soldats de la division Das Reich de la Waffen-SS. Ce jour-là, 643 habitants furent massacrés, et l’église ainsi que les bâtiments du village furent incendiés.

Par la loi du 10 mai 1946, l’État devint propriétaire intégral des terrains et ruines du village, qui fut classé Monument historique. Ce classement visait à perpétuer, pour les générations futures, le témoignage des destructions et violences subies durant quatre années d’occupation.

Depuis, l’État assure la préservation des ruines par des campagnes régulières de travaux, garantissant ainsi la mémoire de ce lieu emblématique.

Visite de chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane par :

©prise en cerf volant_Michel Wirth