Visite du Chantier Naval de Provence Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Visite du Chantier Naval de Provence

Mercredi 22 juillet 2026 de 9h30 à 10h30.

Mercredi 19 août 2026 de 9h30 à 10h30.

Mardi 15 septembre 2026 de 9h30 à 10h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Reporté en cas de mauvais temps. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-09-15 10:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19 2026-09-15

Présentation de cette nouvelle activité à Port de Bouc, qui nous rappelle le lien de la ville avec la réparation et la construction navale.

Ouverture du chantier en 2016. Un engin de levage pouvant sortir des bateaux jusqu’à 100 tonnes fait de Port de Bouc une référence dans le secteur maritime par rapport aux villes voisines. Différents services sont proposés par l’Equipe portuaire grutage, peinture, carénage… .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

Presentation of this new activity in Port de Bouc, which reminds us of the city’s link with ship repair and construction.

L’événement Visite du Chantier Naval de Provence Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Port de Bouc