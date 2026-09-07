Visite du Château de Beaufort, Château médiéval, Beaufort-Orbagna

Informations pratiques

Visite du Château de Beaufort 19 et 20 septembre Château médiéval Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les secrets des remparts du château de Beaufort-Orbagna

Les remparts sont déjà présents en 1131 lorsque le seigneur de Beaufort apporta son soutien à la création de l’abbaye du Miroir. Mais que défendait-il comme territoire ? Comment étaient utilisées les archères ? Pourquoi ont-elles été comblées au XVIIe ? Que s’est-il passé à la Révolution?

Et maintenant quel avenir pour les remparts ?

Autant de questions que de réponses lors de ces visites : samedi et dimanche à 15h rdv à l’entrée de la propriété.

Dimanche, de 14h à 17h : initiation et démonstration de tir à l’arc avec l’association des Archers du Revermont de Cousance (A.R.C.). Dès 8 ans.

Château médiéval Rue du Château 39190 BEAUFORT-ORBAGNA Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Les secrets des remparts du château de Beaufort-Orbagna

©Mr Brossault