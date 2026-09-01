Informations pratiques

Grazac

Visite du Château de la Planche

RV place de l’église Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée sur l’histoire et l’architecture des extérieurs du Château et du parc. Au terme de la visite, l’ensemble Les voies de la voix dirigé par E. Magat, interprétera des musiques chorales d’Europe du nord, dans le parc du château.

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RV place de l’église Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 92 39

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English :

Guided tour focusing on the history and architecture of the castle’s exterior and the grounds. At the end of the tour, the ensemble “Les voies de la voix,” directed by E. Magat, will perform choral music from Northern Europe in the castle grounds.

L’événement Visite du Château de la Planche Grazac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire