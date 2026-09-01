Visite du Pont Médiéval de la Sainte et Oratoire Sainte-Marguerite Grazac
dimanche 20 septembre 2026 · Grazac
Informations pratiques
Grazac
Visite du Pont Médiéval de la Sainte et Oratoire Sainte-Marguerite
RV au Parking de la Chapelette Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez ou redécouvrez le plus ancien pont en exercice du département de la Haute-Loire ainsi que l’oratoire Sainte-Marguerite, lié étroitement au célèbre pont ! Chaussures de marche obligatoires.
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RV au Parking de la Chapelette Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 92 39
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English :
Discover or rediscover the oldest bridge still in use in the Haute-Loire department, as well as the Sainte-Marguerite Oratory, which is closely linked to the famous bridge! Hiking shoes are required.
L’événement Visite du Pont Médiéval de la Sainte et Oratoire Sainte-Marguerite Grazac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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