Visite du Château ducal, Château ducal de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Visite du Château ducal 19 et 20 septembre Château ducal de Cadillac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine, le Château ducal est accessible gratuitement de 10h à 13h15 (dernier accès 12h30) et de 14h à18h (dernier accès 17h). Son parcours de visite permanent s’étend sur 4 niveaux.

Profitez de cette visite pour découvrir ses collections et outils de médiation, et son exposition 2026 « Drôles de meubles » située au rez-de-chaussée.

Château ducal de Cadillac 4 Place de la Liberation, 33410 Cadillac-sur-Garonne, France Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 33556626958 https://www.chateau-cadillac.fr http://www.facebook.com/chateaudecadillac En voiture : De Bordeaux ou Toulouse : A62, sortie n°2, Podensac, Cerons-Cadillac par D11. De Bordeaux-Pont de Pierre rive droite D10, Cadillac. En train : Gare de Cadillac. En bus : ligne 481 du Transgironde (Bordeaux-Stalingrad >< Langon), arrêt « Place des Capucins » à Cadillac, puis 200m à pied. A l'occasion des journées du patrimoine, le Château ducal est accessible gratuitement de 10h à 13h15 (dernier accès 12h30) et de 14h à18h (dernier accès 17h). Son parcours de visite permanent s'étend… ©V.Munoz-Mairie de Cadillac-sur-Garonne