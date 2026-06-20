Visite du chef jardinier Saint-Goazec
Visite du chef jardinier Saint-Goazec dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Goazec
Visite du chef jardinier
Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:30:00
fin : 2026-07-19 14:30:00
Date(s) :
2026-07-19
L’expérience et l’entretien des jardiniers de Trévarez au cœur de la collection d’hydrangeas !
L’influence des sols, des situations et expositions, les tailles différentes selon les espèces…voici quelques-uns des sujets abordés lors de cette déambulation.
Par Mathieu Lesieur, Chef jardinier du Domaine départemental de Trévarez et du Domaine départemental de Kernault
Public Adulte
Type Visite accompagnée
Dimanche 19 juillet à 11h30 et 14h30
Durée 1h
Prix Tarif d’entrée + 2€
• Réservation en ligne vivement conseillée: reservation.trevarez@cdp29.fr ou 02 98 26 82 79 .
Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite du chef jardinier Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Saint-Goazec (Finistère)
- Rando-poussette au parc de Trévarez Saint-Goazec 2 juillet 2026
- Pique-nique Belle Époque Saint-Goazec 5 juillet 2026
- Les hortensias, une collection majeure. Saint-Goazec 11 juillet 2026
- Saison botanique de l’hortensia Saint-Goazec 11 juillet 2026
- Histoires d’hortensia | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec 12 juillet 2026