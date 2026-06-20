Saint-Goazec

Visite du chef jardinier

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:30:00

fin : 2026-07-19 14:30:00

Date(s) :

2026-07-19

L’expérience et l’entretien des jardiniers de Trévarez au cœur de la collection d’hydrangeas !

L’influence des sols, des situations et expositions, les tailles différentes selon les espèces…voici quelques-uns des sujets abordés lors de cette déambulation.

Par Mathieu Lesieur, Chef jardinier du Domaine départemental de Trévarez et du Domaine départemental de Kernault

Public Adulte

Type Visite accompagnée

Dimanche 19 juillet à 11h30 et 14h30

Durée 1h

Prix Tarif d’entrée + 2€‎

• Réservation en ligne vivement conseillée‎: reservation.trevarez@cdp29.fr ou 02 98 26 82 79 .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visite du chef jardinier Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou