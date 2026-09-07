Visite du cimetière du Vésinet, Cimetière du Vésinet, Chatou
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière du Vésinet · Chatou
Informations pratiques
Visite du cimetière du Vésinet Samedi 19 septembre, 10h00 Cimetière du Vésinet Yvelines
accès libre – sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite commentée du cimetière par Christine Ghestem, vice-présidente de la Société d’Histoire du Vésinet.
Venez découvrir les monuments notables, les personnalistés marquantes et le monument aux morts de ce lieu.
Cimetière du Vésinet Avenue du cimetière du Vésinet 78400 Chatou Chatou 78400 Tête de girafe Yvelines Île-de-France
Visite commentée du cimetière par Christine Ghestem, vice-présidente de la Société d’Histoire du Vésinet.
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