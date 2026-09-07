Visite du Conservatoire du Machinisme Agricole, Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois, Velesmes-Échevanne

Informations pratiques

Visite du Conservatoire du Machinisme Agricole 18 et 19 septembre Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois Haute-Saône

Tarif : 6€ par adulte / gratuit pour enfants de moins de 10 ans accompagnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’impressionnante collection du Conservatoire du Machinisme agricole.

Tracteurs, véhicules militaires, moteurs, voitures, motos, vélos et matériels anciens retracent la vie et les métiers de nos campagnes au début du XXᵉ siècle. Découvrez également la fabrication de jus de pomme.

Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d’Autrefois 15, Rue de l’Hermitage, 70100 VELESMES Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0680871804 https://www.conservatoiredumachinismeagricoledevelesmes.fr https://www.facebook.com/conservatoiremachinismeagricole Venez découvrir, une impressionnante collection de matériels retraçant la vie de nos campagnes au début du siècle dernier; mais également des véhicules automobiles, des motocyclettes, cyclomoteurs ainsi que bicyclettes et quelques véhicules militaires.

S’y trouvent également des reconstitutions d’ateliers, tels que maréchal ferrant, mécanicien, forgeron, bourrelier, laiterie et fromagerie.

Vous y découvrirez également une saboterie, un atelier de menuiserie et une collection de machines à coudre. Parking sur le site.

Accès PMR et WC

Bar à disposition

Venez découvrir librement, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’impressionnante collection du Conservatoire du Machinisme agricole.

© Conservatoire du Machinisme Agricole